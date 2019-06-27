Смартфон Huawei Mate 20X получил лунный режим в обновлении

Компания Huawei выпустила стабильную версию оболочки EMUI 9.1 для международной версии смартфона Huawei Mate 20 X. Прошивка привносит стандартные нововведения, как, например, файловая система EROFS и технологии графического ускорения GPU Turbo 3.0, а также режим Moon Mode. В этом режиме можно фотографировать ночное небо и луну в хорошем качестве и с приближением Луны без использования дополнительного оборудования. Изначально Moon Mode был эксклюзивной особенностью смартфона Huawei P30 Pro. В скором времени он должен появиться и в Mate 20 Pro.

Напомним, что Huawei Mate 20X оснащается 7,12-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 18,7:9, стилусом Huawei M Pen, 7-нанометровым чипсетом Kirin 980, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 16 Мп, 12 Мп и 8 Мп, двойными стереодинамиками, предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie c оболочкой EMUI 9.0, а также аккумулятором на 5000 мАч.