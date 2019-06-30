Смартфон Huawei Mate 30 может получить круглый блок камеры

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма опубликовал фото стеклянной задней панели флагманского смартфона Huawei Mate 30, который еще не был представлен официально. Судя по снимку, аппарат получит круглый блок основной камеры с четырьмя модулями. Его предшественник Mate 20 имел квадратный блок, также расположенный посередине. Что до грядущего флагмана, то ему прочат чипсет Kirin 985 или 990, аккумулятор на 4200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 55 Вт, 6,71-дюймовый OLED-дисплей, а также поддержку 5G благодаря модему Balong 5000.