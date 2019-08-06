Смартфон Huawei Mate 30 показали на качественных рендерах

Профильное издание Slashleaks поделилось качественными рендерами смартфона Huawei Mate 30, который еще не был представлен официально. Главное на этих изображения – круглый блок тыльной камеры. Он включает три камеры и светодиодную вспышку. При этом в верхнем углу можно заметить еще один неизвестный датчик. Также отметим второй стереодинамик на задней панели, довольно широкий вырез в верху экрана, который включает несколько датчиков, кнопки включения и регулировки громкости, громкоговоритель внизу, 3,5 мм разъем и порт USB-C.