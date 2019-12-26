Смартфон Huawei Mate X2 на Kirin 1000 выйдет осенью 2020 года

Как известно, складной смартфон Huawei Mate X уже доступен для покупки, но ограниченным тиражом. Ранее стало известно, что продвинутая версия Huawei Mate X получит название Huawei Mate Xs. Она сможет похвастаться доведенной до ума шарнирной конструкцией и улучшенный экран. Анонс смартфона ожидается в конце февраля в рамках выставки MWC 2020. Что до полноценного второго поколения Huawei Mate X, то оно выйдет только осенью 2020 года. Отмечается, что новым поставщиком петель станет компания Jarllytec. Она займется производством уже в ближайшее время. В качестве аппаратной основ флагмана выступит чипсет Huawei Kirin 1000.