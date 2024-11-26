Смартфон Huawei Mate70 RS Ultimate Design стоит 1655 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент премиальных смартфонов моделью Mate70 RS Ultimate Design, которая станет доступна для покупки на дебютном китайском рынке 4 декабря по цене в 1655 и 1790 долларов за версии с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти соответственно.

Новинка также получила 6,9-дюймовый двухслойный иммерсивный OLED-дисплей с разрешением 2832:1316 пикселей, динамической кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, защитным стеклом Kunlun Glass, низким энергопотреблением и пиковой яркостью 3500 нит, сдвоенную 13-Мп фронтальную камеру с датчиком 3D ToF, тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой от f/1,4 до f/4,0), 40 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением), батарею ёмкостью 5700 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, модули NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 7, порт USB-C 3.1 Gen 1, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и керамическую заднюю панель.

Смартфон Infinix ZERO 40 5G вышел в России …
Компания Infinix выпустила в российскую продажу смартфон Infinix ZERO 40 5G, который был представлен меся…
Samsung Galaxy S24 FE показали на новом рендере …
В базе данных одного из регуляторов обнаружилась страница еще не представленного смартфона Samsung Galaxy…
Еще не представленный Huawei Mate70 вызвал ажиотаж в Китае …
Вчера компания Huawei объявила дату выхода флагманских смартфонов серии Mate70 и начала принимать предвар…
Honor X60 Pro получит корпус повышенной прочности…
Компания Honor раскрыла новую подробность о смартфоне Honor X60 Pro, официальный релиз которого ожидается…
Представлен смартфон Xiaomi 14T …
Компания Xiaomi представила на глобальном рынке смартфон Xiaomi 14T, который уже доступен для заказа по ц…
Опубликованы примеры фото на смартфон OnePlus 13…
Компания OnePlus опубликовала фотографии, сделанные на основную камеру флагманского смартфона OnePlus 13.…
TENAA: Realme GT 7 Pro получит 24 ГБ ОЗУ …
Китайский регулятор TENAA рассекретил основные параметры флагманского смартфона Realme GT 7 Pro, презента…
Официально: Red Magic 10 Pro получит батарею на 7050 мАч…
Компания ZTE раскрыла новые подробности о смартфоне Red Magic 10 Pro, официальный дебют которого запланир…
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+Выглядит и работает, как часы. Обзор realme 12 Pro+
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Обзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностьюОбзор realme C65: бюджетник с впечатляющей автономностью
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor