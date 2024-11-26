Смартфон Huawei Mate70 RS Ultimate Design стоит 1655 долларов

Компания Huawei пополнила ассортимент премиальных смартфонов моделью Mate70 RS Ultimate Design, которая станет доступна для покупки на дебютном китайском рынке 4 декабря по цене в 1655 и 1790 долларов за версии с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти соответственно.

Новинка также получила 6,9-дюймовый двухслойный иммерсивный OLED-дисплей с разрешением 2832:1316 пикселей, динамической кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, защитным стеклом Kunlun Glass, низким энергопотреблением и пиковой яркостью 3500 нит, сдвоенную 13-Мп фронтальную камеру с датчиком 3D ToF, тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп (оптика с переменной диафрагмой от f/1,4 до f/4,0), 40 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с 4-кратным оптическим приближением), батарею ёмкостью 5700 мАч, поддержку 100-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок, модули NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 7, порт USB-C 3.1 Gen 1, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и керамическую заднюю панель.