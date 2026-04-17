Смартфон Huawei Nova 15 оценили в 34 тысячи рублей

Компания Huawei начала принимать российские предзаказы на смартфон Nova 15, который базируется на фирменном 7-нанометровом процессоре Kirin 8020 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Maleoon 920.

Новинка также оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 12 Мп (телеобъектив с оптической стабилизацией, а также фронтальной камерой 50 Мп (f/2.4). Также доступна старшая модель Nova 15 Pro с корпусом с металлической рамкой из алюминиевого сплава, 6,84-дюймовым OLED-дисплеем с динамической частотой обновления от 1 до120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит, чипсетом Kirin 9010S и аккумулятором на 6500 мАч. Смартфоны оценены от 34 и от 47 тысяч рублей соответственно.
