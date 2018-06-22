Смартфон Huawei Nova 3 на процессоре Kirin 710 представят в июле

Сетевые источники сообщили о том, что смартфон Huawei Nova 3 будет представлен в июле этого года. Его главной особенностью станет новенькая однокристальная система Kirin 710. Предполагается, что производительность центрального процессора этой 12-нанометровой однокристальной системы окажется на уровне Kirin 960, а GPU будет соответствовать графическому процессору Kirin 970. Отметим, что еще в конце прошлого года в базе данных TENAA засветился смартфон с таким названием, который оснащался сканером отпечатков в домашней кнопке, двойной тыльной камерой со вспышкой, 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD, 3,5-мм аудиоразъемом и портом USB Type-C.