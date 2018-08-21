Смартфон Huawei Nova 3 оценен в 29990 рублей

2018-08-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Nova 3 ; [63]
Компания Huawei поделилась подробностями российского релиза смартфона Nova 3, который уже успел разойтись тиражом в 2 миллиона экземпляров на домашнем китайском рынке. Недавно в Поднебесной была выпущена версия Huawei Nova 3 Acacia Red с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти за 436 долларов. В России новинка появится 25 августа в черной и градиентной фиолетовой расцветках по рекомендованной розничной цене 29 990 рублей.

Напомним, что Huawei Nova 3 оснастили 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2340:1080 пикселей), двойной основной камерой на 16 и 24 Мп, двойной фронтальной камерой на 24 и 2 Мп с функцией распознавания лица пользователя, фирменным процессором Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, поддержкой технологии графического ускорения GPU Turbo, сканером отпечатков пальцев, а также аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Толщина устройства равна 7,3 мм, а в качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.

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