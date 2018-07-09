Смартфон Huawei Nova 3 показали на официальном рендере

Компания Huawei опубликовали постер смартфона Huawei Nova 3, который не только раскрывает внешний вид устройства, но и три расцветки корпуса. Аппарат будет доступен в золотистом, голубом и градиентном цветовых вариантах. Что до технических характеристик, то смартфону прочат 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+(2240:1080 пикселей), фирменную платформу Kirin 710, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, двойную основную камеру на 16 и 24 Мп, двойную селфи-камеру на 24 и 2 Мп, аккумулятор на 3650 мАч, а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Официальная презентация Huawei Nova 3 состоится 18 июля.