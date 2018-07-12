Смартфон Huawei Nova 3i будет построен на SoC Kirin 710

Вчера стали известны все характеристики смартфона Huawei Nova 3, а сегодня настала очередь его упрощенной версии Nova 3i. Если Nova 3 оснащался мощным чипсетом Kirin 970, то Nova 3i станет первым смартфоном Huawei на базе Kirin 710. Аппарат также оборудуют 6,3 дюймовым дисплеем разрешением Full HD+, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 16 и 2 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп и 2 Мп, а также аккумулятор на 3340 мАч. Предполагается, что цена Nova 3i составит 300-330 долларов, а официальный анонс состоится в ближайшее время.