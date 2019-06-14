Смартфон Huawei Nova 5 Pro показали на новых рендерах

Сетевые источники опубликовали новые рендеры смартфона Huawei Nova 5 Pro, который еще не был представлен официально, но уже начал появляться на сайтах некоторых онлайн-магазинов. Например, на сайте JD.com была замечена страница-заглушка с версией на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. На странице указано, что продажи стартуют 28 июня. Что до рендеров, то они подтверждают четверную основную камеру, фронтальную камеру в каплевидном вырезе и подэкранный сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей. При этом на изображениях не видно 3,5-мм разъема для наушников. Официальный анонс смартфонов Huawei Nova 5, Nova 5 Pro и Nova 5i ожидается 21 июня.