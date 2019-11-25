Смартфон Huawei Nova 5T Pro получит 5,5-дюймовый экран

На сайте Android Enterprise Recommended обнаружились характеристики еще не представленного официально смартфона Huawei Nova 5T Pro, который сможет заинтересовать фанатов компактов. Если верить опубликованной информации, аппарат получит 5,5-дюймовый дисплей, врезанную в левый верхний угол экрана фронтальную камеру, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, сканер отпечатков пальцев, модуль NFC для бесконтактной оплаты, а также предустановленную операционную систему Android 9 Pie. Цена и дата выхода устройства пока не сообщаются.