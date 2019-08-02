Смартфон Huawei Nova 5i Pro появился в продаже

Компания Huawei выпустила в продажу смартфон Huawei Nova 5i Pro, который был представлен неделю назад. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 316 долларов, вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти обойдется в 362 доллара, а топовая версия с 256 ГБ встроенной памяти стоит 405 долларов. Смартфон доступен в расцветках Midnight Black, Aurora и Emerald Green.

Новинку оснастили фирменным чипсетом Kirin 810, 6,26-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и 2 Мп камерой для макросъемки, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором на 4000 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, портом USB-C, поддержкой 4G VoLTE, сканером отпечатков пальцев и 3,5 мм разъемом для наушников.