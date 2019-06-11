Смартфон Huawei Nova 5i будет стоить 300 евро

Индийский инсайдер Мукул Шарма раскрыл дату официальной презентации смартфона Huawei Nova 5. Если верить тизер-видео, анонс состоится 21 июня. По последним данным, смартфон получит топовый чипсет Kirin 980, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей, а также тройную основную камеру с главным модулем на 48 Мп. Также на сайте немецкого магазина Mediamarkt обнаружилась страница модели Nova 5i, которая выйдет в Европе под названием P20 Lite 2019. Еще не представленный смартфон оценен в 300 евро.