Смартфон Huawei Nova 5i выйдет под названием Huawei P20 Lite (2019)

Сетевые источники сообщают о том, что смартфон Huawei Nova 5i выйдет в некоторых странах под названием Huawei P20 Lite (2019). По предварительным данным, смартфон получит фирменную платформу Kirin 710, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ энергонезависимой флэш-памяти, 5,84-дюймовый дисплей с разрешением 1080:2340 пикселей, тройную основную камеру с датчиками изображения разрешением 24, 16 и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, аккумулятор на 4000 мАч с проводной зарядкой мощностью 10 Вт, 3,5 мм для наушников, а также предустановленную операционную систему Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1.