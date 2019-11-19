Смартфон Huawei Nova 6 засветился на рендерах

Уже 26 ноября бренд Honor представит свои топовые смартфоны Honor V30 и Honor V30 Pro, главной фишкой которых станут продвинутые камеры. Предполагалось, что очень похожий на них Huawei Nova 6 дебютирует в тот же день, однако сегодня китайский производитель опроверг эти слухи. Официальный анонс Huawei Nova 6 состоится только 5 декабря. Судя по утекшим в сеть рендерам, аппарат будет отличаться от Honor V30 дизайном основной камеры – все четыре модуля расположены вертикально друг за другом. У флагмана Honor будет применено более интересное решение, напоминающее блок тыльной камеры в Smartisan Nut Pro 3.