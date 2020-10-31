Смартфон Huawei Nova 8 SE засветился в тесте Geekbench

Телефоны JSC-AN00/JSC-TN00 и HJC-AN00/HJC-TN00 появились в тесте Geekbench, оба смартфона принадлежат компании Huawei. Многие предполагают, что устройство с номером JSC-AN00 это новый смартфон компании Huawei Nova 8 SE. Смартфон дебютировать в Китае, его стоимость и дата выхода не раскрыта.

Geekbench показывает, что смартфон работает на чипсете MediaTek MT6853V (Dimensity 720) с базовой частотой 2 ГГц. 8 ГБ оперативной памяти и работает на ОС Android 10. Телефон набрал 2837 и 7093 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench, соответственно. Устройство получит 6,53 дюймовый дисплей с водяной выемкой. Мы можем ожидать основную камеру на 64 МП и батарею емкостью 3800 мАч.