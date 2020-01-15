Смартфон Huawei P30 Lite получил стабильную Android 10

Компания Huawei выпустила стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10 на основе Android 10 для прошлогоднего Huawei P30 Lite. Прошивка EMUI 10.0.0.159 весит 3,93 ГБ. Она распространяется «по воздуху» и через приложение HiCare.

Напомним, что дебютировавший весной 2019 года Huawei P30 Lite оснащается 6,15 дюймовым дисплеем с разрешением 2312:1080 пикселей, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой на 24, 8 и 2 Мп, аккумулятором на 3340 мАч, чипсетом Kirin 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти.