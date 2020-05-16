Смартфон Huawei P40 Lite 5G представлен официально

Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью P40 Lite 5G, которая оценена в 400 евро. На данный момент это один из самых доступных смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. К сожалению, в нем не предусмотрено поддержки сервисов Google.

Новинка оснащается фирменной платформой Kirin 820 5G, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x RAM, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальной камерой на 16 Мп, основной квадрокамерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, 6 ГБ оперативной и 128 флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на торце, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, приёмником GPS, портом USB Type-C, батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой 40-Вт зарядки, а также операционной системой Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.