Смартфон Huawei P40 Pro может получить 3,5-мм разъем

В сети появились фотографии силиконового чехла для флагманского смартфона Huawei P40 Pro, который еще не был представлен официально. На чехле можно заметить маркировку, что подтверждает подлинность аксессуара. Отметим вырезы для тыльной камеры и пару вырезом вверху, один из которых может быть предназначен для стандартного разъема для наушников. Тот же источник поделился изображением основной камеры смартфона, которая, как и ожидалось, состоит из пяти модулей. Напомним, что официальный анонс Huawei P30 Pro состоится в марте следующего года.