Смартфон Huawei P40 Pro позирует на официальных изображениях

Уже вот-вот состоится официальный анонс флагманской линейки Huawei P40. Ну а пока, инсайдеры уже успели раздобыть рекламные рендеры и видеоролик, которые посвящены модели Huawei P40 Pro. Новинку должны оснастить 6,58-дюймовым OLED экраном (2640:1200 пикселей), однокристальной системой Kirin 990 5G, подэкранным сканером отпечатков пальцев, основной камерой с четырьмя модулями на 50, 40(широкоугольный) и 12 (телефото) Мп, а также датчиком ToF, врезанной в экран двойной селфи-камерой на 32 Мп, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флеш-памяти, батареей на 4200 мАч, с 40-Вт проводной и беспроводной зарядкой той же мощности, защитой от пыли и влаги (стандарт IP68) и операционной системой Android 10. Главной особенностью данного устройства является зум SuperSensing 50x с телефото-стабилизацией и некий Huawei Fusion Engine для обработки изображения.