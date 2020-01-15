Смартфон Huawei P40 показали на качественном рендере

Сетевые источники поделились качественным рендером флагманского смартфона Huawei P40, который демонстрируется практически со всех сторон. Отметим вертикально ориентированную тройную тыльную и сдвоенную фронтальную камеры, порт USB-C, громкоговоритель и плоский экран. Загнутый по краям дисплей достанется старшей модели Huawei P40 Pro – ей же достанется и более продвинутая камеру. Напомним, что официальная презентация Huawei P40 P40 Pro ожидается в Париже в марте этого года. Смартфонам прочат предустановленную операционную систему Android 10 с интерфейсом EMUI 10 и фирменный чипсет Kirin 990 в версиях как с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, так и без 5G.