Смартфон Huawei P40 получит дизайнерскую особенность камеры

Сегодня авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился живыми фотографиями защитного чехла на смартфон Huawei P40, который анонсируют в конце марта наступающего года.

По изображениям можно понять, что аппарат оснастится камерой, которая будет расположена в прямоугольном блоке, привычным USB-C портом, отверстием для громкоговорителя и отверстием для микрофона вверху смартфона . Напомним, что задняя крышка новинки будет очень схожа со смартфонами из линейки Samsung Galaxy S11.

Что на счет характеристик, то Huawei P40 прочат 6,5-дюймовый 2K OLED- дисплей с частотой 120 Гц, платформу Kirin 990 5G, основную квадрокамеру на 64, 20, 12 Мп, а также 3D ToF, батарею на 5500 мАч, быструю 50- Вт зарядку и Android 10 без сервисов Google из коробки.