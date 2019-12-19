Смартфон Huawei P40 получит основную квадрокамеру

Сегодня в сеть были слиты новые изображения, которые подтверждают особенный дизайн смартфона Huawei P40. По изображениям можно понять, что аппарат оснастится L-образной квадрокамерой, привычным USB-C портом, а также 3,5 мм разъемом для наушников.

Что на счет характеристик, то смартфону прочат 6,5-дюймовый 2K OLED- дисплей с частотой 120 Гц, платформу Kirin 990 5G, основную квадрокамеру на 64, 20, 12 Мп, а также 3D ToF, батарею на 5500 мАч, быструю 50- Вт зарядку и Android 10 без сервисов Google из коробки.