Смартфон Huawei P40 получит продвинутый аккумулятор

Сетевые источники поделились подробностями о флагманском смартфоне Huawei P40, официальный анонс которого ожидается в начале 2020 года. Одной из фишек устройства станет аккумулятор с новой графеновой технологией. Речь идет о батарее ёмкостью 5500 мАч, габариты которой составят лишь 70% от размеров литиевого аккумулятора той же ёмкости. Также отмечается быстрая зарядка на 50 Вт, которая заряжает батарею всего за 45 минут.

Из других характеристик: 6,5-дюймовый дисплей-водопад OLED разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, топовый процессор Kirin 990 5G, сдвоенная фронтальная камера, пентакамера с главным датчиком Sony IMX686 разрешением 64 Мп и оптической стабилизацией, сверхширокоугольный модуль на 20 Мп, телефото-модуль на 12 Мп, макро-модуль и ToF.