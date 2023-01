Смартфон Huawei P60 Ultra засветился в сети

Сетевые инсайдеры сообщили о существовании топового смартфона Huawei P60 Ultra, который получит поддержку сотовых сетей пятого поколения посредством специального чехла. Предполагается, что в линейку войдут модели Huawei P60E, P60, P60 Pro и P60 Ultra. Их официальная презентация ожидается в марте этого года. Что до характеристик, смартфонам приписывают наличие однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 или Snapdragon 8 Gen 2, поддержки спутниковой связи и основных камер с датчиками изображения Sony IMX789, IMX858 и IMX351. Информацию предоставили инсайдеры The director of the factory is classmate Guan и Rodent950, которые уже зарекомендовали себя достоверными утечками.