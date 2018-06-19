Смартфон Huawei P9 не будет обновлен до Android Oreo

Несколько месяцев назад в сети появилась информация о том, что смартфоны Huawei P9 и P9 Plus получат обновление до Android Oreo. Изначально вышедшие в 2016 году устройства работали под управлением Android 6.0, а позже обновились до Android 7.0. Однако «печеньку» устройства все же не получат. По словам источника, производитель столкнулся с массой проблем в бета-версии для Huawei P9 (рост энергопотребления, зависания), а потому решил полностью отказаться от обновления. Судя по всему, та же участь постигнет модели P9 Plus и P9 Lite.