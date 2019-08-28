Смартфон Huawei Y6 (2019) обновился до EMUI 9.1

Компания Huawei продолжает обновлять смартфоны до свежей версии фирменной оболочки – EMUI 9.1 на основе Android 9 Pie. Очередной моделью, получившей апдейт, стал Huawei Y6 2019 года выпуска. Обновление весит 2,35 ГБ, а его распространение проходит поэтапно. Прошивка EMUI 9.1 привносит новую файловую систему EROFS, которая увеличивает скорость записи и чтения встроенной памяти на 20%, освобождает до 2 ГБ памяти для хранения файлов, а также технологию GPU Turbo 3.0, которая поддерживается такими играми, как PUBG и Fortnite.