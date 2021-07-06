Смартфон Huawei nova 8i представлен официально

Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделью nova 8i, которая оценена в Малайзии в 315 долларов. Новинка оснащается предустановленной фирменной оболочкой EMUI 11 на базе Android 11, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, 3,5-мм разъемом для наушников, толщиной 8,58 мм и массой 190 граммов.