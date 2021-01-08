Смартфон IQOO 7 получит систему жидкостного охлаждения

Компания IQOO раскрыла очередную подробность о смартфоне IQOO 7, который будет представлен уже 11 января. Итак, аппарат оснастят продвинутой системой жидкостного охлаждения Power Pump 4K площадью 4096 квадратных миллиметров и покрытием всех подверженных нагреву компонентов на плате устройства.

Ранее стало известно, что аппарат получит чувствительный к силе нажатия экран с кадровой частотой 120 Гц и разрешением FullHD, двухосевые линейные вибромоторы с 3D-отдачей, продвинутый ЦАП Hi-Fi-уровня, стереодинамики, сертифицированные Hi-Res, быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888, оперативную память LPDDR5 и быструю флэш-память UFS 3.1.