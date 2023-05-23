Смартфон IQOO NEO 8 оценен в 350 долларов

Компания iQOO представила смартфон iQOO Neo8, который оценен в 350, 395 и 440 долларов за версии с 12/256, 12/512 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка характеризуется производительной 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, крупной системой охлаждения с испарительной камерой, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5К, кадровой частотой 144 Гц и яркостью 1300 кд/кв.м, подэкранным сканером отпечатков пальцев, фронтальной камерой на 16 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация изображения) и 2 Мп (сенсор глубины сцены), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, модулями Wi-Fi 7 и NFC, а также ОС Android 13 с прошивкой OriginOS 3 «из коробки».

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