Смартфон Infinix Concept Phone 2021 может менять цвет

Компания Infinix рассказала об интересном смартфоне Concept Phone 2021, который может похвастаться необычными технологиями. Итак, аппарат получил заднюю панель с использованием электрохромной и электролюминесцентной технологий, благодаря которым она может менять цвет, поддержку проводной зарядки мощностью 160 Вт и беспроводной зарядки на 50 Вт, защиту от перепадов напряжения и перегрева, батарею ёмкостью 4000 мАч, изогнутый 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FullHD+, селфи-камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверширик) и 8 Мп (телефото), процессор MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Как видно из названия, перед нами концептуальное устройство, которое, судя по всему, не появится в продаже.