Смартфон Infinix HOT 50 Pro+ вышел в России

Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Hot 50 Pro+, который оценен в 22 тысячи рублей. Новинка характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой Mediatek Helio G100 с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым изогнутый AMOLED-дисплеем с разрешением 2436:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 13 Мп, тыльной камерой разрешением 50 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, а также корпусом толщиной всего 6,8 мм и массой 162 грамма.