Смартфон POCO C85x 5G оценен в 120 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью POCO C85x 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе Unisoc T8300 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G57 MP2.

Новинка также характеризуется 6,9-дюймовым экран с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 810 нит, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, слотом для карты памяти microSD, основной камерой на 32 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 6300 мАч, поддержкой 15-Вт проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, предустановленной операционной системой Android 16 с прошивкой HyperOS, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi, Bluetooth 5.4 и GPS, боковым дактилоскопическим сенсором, 3,5-мм гнездом для наушников, корпусом с защитой от влаги в соответствии со степенью IP52 и массой 210 граммов. Цена базовой версии на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 120 долларов.