Смартфон Infinix Hot 10S оценен в 140 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Hot 10S, которая появится в индийской продаже уже 27 мая. Новинку оснастили 6,82-дюймовым экраном с разрешением 1640:720 пикселей, соотношением сторон 20,5:9, кадровой частотой 90 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 180 Гц и яркостью 440 кд/м2, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 48 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, дактилоскопическим сенсором, предустановленной оболочкой XOS 7.6 на основе Android 11, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена смартфона составляет 137 и 150 долларов соответственно.