Смартфон Infinix Hot 12i получил 2 ГБ ОЗУ

Сетевые источники сообщили о выходе бюджетного смартфона Infinix Hot 12i, который оценен в 150 долларов. Новинку оснастили 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 11, четырехъядерной платформой MediaTek Helio A22, 6,6-дюймовым экраном с разрешением HD+, одинарной основной камерой с датчиком изображения разрешением 13 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, аккумуляторной батареей 5000 мАч и устаревшим интерфейсом Micro-USB. Аппарат пока представлен лишь в Нигерии, и выйдет ли он в Европе, пока не сообщается.