Смартфон Infinix Hot 60 Pro+ признан самым тонким в мире

Компания Infinix объявила, что её новинка Hot 60 Pro+ вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый тонкий в мире смартфон с изогнутым 3D-экран. Его толщина в самом тонком месте составила 5,95 мм, а в самом толстом – 6,09 мм.

Напомним, что аппарат характеризуется массой 155 граммов, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, переменной частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, защитой глаз SGS Low Blue Light и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G200 с максимальной частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и 10-Вт обратной зарядок, а также 50-Мп основной и 13-Мп фронтальной камерами.
Официально: OPPO Find X9 выйдет в этом году …
Компания OPPO официально объявила, что смартфоны Find X9 и Find X9 Pro выйдут этой осенью, а модели Find …
Система T-Satellite теперь доступна всем желающим…
Сегодня T-Mobile официально объявила о запуске спутниковой связи T-Satellite для всех пользователей, заве…
Samsung Galaxy S25 Edge продаётся заметно хуже ожидаемого…
Компания Samsung сильно рискнула с новым дизайном и выпустила Galaxy S25 Edge — лёгкий и тонкий флагман, …
Смартфон Vivo T4 Pro протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Vivo T4 Pro,…
Nothing Phone (3) показали на первом рендере …
Инсайдер Макс Джамбор опубликовал первое качественное изображение смартфона Nothing Phone (3), которое бу…
Процессор Exynos 2600 получит уникальную систему охлаждения…
На этой неделе мобильный процессор Exynos 2600 показал впечатляющие результаты в бенчмарках Geekbench и 3…
Huawei Pura 80 работает на устаревшем чипе…
На этой неделе была официально представлена серия смартфонов Huawei Pura 80 ни для кого не стало сюрпризо…
Samsung теряет лидерство в сегменте складных смартфонов…
Согласно данным Counterpoint Research, рынок складных смартфонов в Европе стремительно растёт — в 2024 го…
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор и тесты realme С63Обзор и тесты realme С63
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor