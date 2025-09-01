Смартфон Infinix Hot 60 Pro+ признан самым тонким в мире

Компания Infinix объявила, что её новинка Hot 60 Pro+ вошла в книгу рекордов Гиннесса как самый тонкий в мире смартфон с изогнутым 3D-экран. Его толщина в самом тонком месте составила 5,95 мм, а в самом толстом – 6,09 мм.

Напомним, что аппарат характеризуется массой 155 граммов, 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, переменной частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 4500 нит, защитой глаз SGS Low Blue Light и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 6-нанометровым процессором MediaTek Helio G200 с максимальной частотой до 2,2 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, аккумулятором ёмкостью 5160 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и 10-Вт обратной зарядок, а также 50-Мп основной и 13-Мп фронтальной камерами.