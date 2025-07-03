Смартфон Infinix Hot 60i оценили в 115 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Hot 60i, которая получила аппаратную основу в виде 12-нанометрового процессора MediaTek Helio G81 Ultimate с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52 MP2.

Новинку также оснастили 6,7-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ встроенного хранилища eMMC 5.1, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстро зарядки, тыльной камерой на 50 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, предустановленной прошивкой XOS 15 на основе ОС Android 15, кнопкой One-Tap AI для быстрого доступа к ИИ, датчиком Hard Gyro, модулем NFC, боковым дактилоскопом и корпусом толщиной 7,7 мм. Цена смартфона на дебютном рынке Бангладеш составляет эквивалент 115 и 135 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти.
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