Смартфон Infinix NOTE 50 оценили в 20 тысяч рублей

Компания Infinix начала принимать российские предзаказы на смартфоны NOTE 50 Pro+ 5G, NOTE 50 Pro и NOTE 50, которые оценены в 43, 25 и 20 тысяч рублей соответственно. Бонусом предзаказа выступят беспроводные наушники Infinix AI Buds.

Напомним, что базовая модель оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2436 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 6-нм процессором MediaTek Helio G100 Ultimate с максимальной частотой 2,2 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и AI-модулем, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, АКБ ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 45-Вт проводной и 10-Вт обратной зарядок, двумя динамиками с настройкой от JBL и корпусом с металлической рамой.