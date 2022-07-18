Смартфон Infinix Note 12 Pro 4G появился в продаже

Компания Transsion дала старт продажам смартфона Infinix Note 12 Pro 4G, который оценен в 200 долларов. Новинка характеризуется новой платформой MediaTek Helio G99, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 33-Вт зарядки, стереодинамиками с поддержкой DTS, модулем NFC, корпусом толщиной 7,8 мм, разъемом USB-C и 3,5-мм гнездом для наушников.