Смартфон Infinix Note 5 Stylus оснащен 4 Гбайт ОЗУ и батареей на 4000 мАч

Представлен смартфон Infinix Note 5 Stylus с 5,3-дюймовым экраном и разрешением 2160 на 1080 точек. Особенностью девайса является наличие стилуса, а значит возможности создания заметок, умных скриншотов и эскизов. В основе устройства лежит однокристальная SoC Helio P23. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. В качестве ОС выступает Android 8.1 Oreo. Предусмотрены тыльная камера на 16 мегапикселей, селфи-камера и аккумулятор на 4000 мА.ч. Продажи новинки ожидаются 4 декабря по цене в 227 долларов. Изначально приобрести изделие можно будет только в Индии.