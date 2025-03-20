Смартфон Infinix Note 50 Pro+ 5G получил 144-Гц экран

Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Note 50 Pro+ 5G, который базируется на производительном 4-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Новинка также получила 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 1300 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 2304 Гц, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5x, 256 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, батарею ёмкостью 5200 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ с 6-кратным оптическим приближением), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, корпус с металлической рамой ArmorAlloy и стереодинамики JBL. Цена смартфона составляет 370 долларов.

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