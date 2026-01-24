Смартфон Infinix SMART 20 засветился в сети

В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о бюджетном смартфоне Infinix SMART 20, который еще не был представлен официально. Сообщается о наличии экрана с разрешением 720:1576 точек и плотностью 280 DPI, 4 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 16, 12-нанометровой однокристальной системы MediaTek Helio G81 с максимальной частотой 2,0 ГГц и графическим ускорителем Mali-G52, а также батареи ёмкостью 5100 мАч.

Напомним, что прошлым летом был представлен смартфон Infinix SMART 10 с 6,7-дюймовым экраном с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7250 с тактовой частотой до 2 ГГц, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 15-Вт быстрой проводной зарядки, модулем NFC-модуль, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64 и стереодинамиками.