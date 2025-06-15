Смартфон Infinix Smart 10 Plus оценили в 95 долларов

Компания Infinix пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Smart 10 Plus, которая основана на 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T7250Mali-G57 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP1 850 МГц. Новинку также оснастили 6,67-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+, кадровой частотой до 120 Гц, частотой отклика на касание до 240 Гц и пиковой яркостью 700 нит, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, 8-Мп тыльной камерой, селфи-камерой разрешением 8 Мп, предустановленной операционной системой Android 15 с фирменной прошивкой XOS 15.1, боковым дактилоскопом, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP64, двумя динамиками с технологией DTS и поддержкой Hi-Res, а также корпусом с толщиной 8,25 мм. Смартфон оценен на дебютном американском рынке в 80 и 95 долларов за конфигурации с 4/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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