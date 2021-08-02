Смартфон Infinix Smart 5A получил батарею на 5000 мАч

Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Smart 5A, цена которой составила 87 долларов. Новинку оснастили 6,52-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для селфи-камеры разрешением 8 Мп, дактилоскопическим сенсором на тыльной панели, пока неназванным процессором, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, двойной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, проводной зарядкой мощностью 20 Вт, а также расцветками Ocean Wave, Quetzal Cyan и Midnight Black. Изначально смартфон появится в продаже в Индии, а затем и в других странах.