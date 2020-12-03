Смартфон Infinix Smart HD 2021 появятся в Индии в декабре

Infinix готовится выпустить на рынок Индии новый смартфон под названием Infinix Smart HD 2021.

Anish Kapoor, генеральный директор Infinix India, сообщил в интервью, что компания изначально планировала выпустить смартфон Smart HD 2021 в январе следующего года, но в итоге решила выпустить его в декабре 2020 года.

Предстоящий смартфон Infinix Smart HD 2021 будет оснащен 6,1-дюймовым дисплеем IPS HD + с яркостью 500 нит. Процессор, на котором работает устройство, еще не известен, но известно, что процессор имеет тактовую частоту 1,3 ГГц в паре с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Питаться новинка будет от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч.