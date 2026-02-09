Смартфон Itel A100 оценили в 75 долларов

Компания Itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Itel A100, которая основана на восьмиядерной однокристальной системе Unisoc T7100. Новинка также характеризуется 6,6-дюймовым экраном IPS с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной быстрой зарядки, тыльной камерой на 8 Мп, селфи-камерой разрешением 5 Мп, программным Dynamic Bar для отображения уведомлений, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, предустановленной операционной системой Android 15 Go Edition, поддержкой DTS Audio, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IPX4, ИК-датчиком, а также тремя расцветками корпуса. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 75 и 82 долларов соответственно.