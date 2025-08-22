Смартфон Itel Zeno 20 оценен в 70 долларов

Компания Itel объявила о выпуске бюджетного смартфона Zeno 20, который базируется на восьмиядерной однокристальной системе Unisoc T7100. Новинка также оборудована 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, 3 ГБ или 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, тыльной камерой на 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, портом USB Type-C, 3,5-мм аудиогнездом, боковым дактилоскопическим сенсором, предустановленной ОС Android 14 Go Edition, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, а также черной, серой и синей расцветками корпуса. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в эквивалент 70 долларов за базовую версию с 3/64 ГБ памяти.