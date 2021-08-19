Смартфон JioPhone Nex будет стоить всего 47 долларов

В сети появились подробности о «самом дешевом смартфоне в мире» JioPhone Next, который был анонсирован в Индии в июне этого года. Если верить источнику, аппарат будет стоить 47 долларов. За эти деньги пользователь получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 215, предустановленную операционную систему Android 11 Go, адаптированную для маломощных устройств, приложения Duo Go и Google Camera Go, дисплей с разрешением HD+, два слота для SIM-карт, поддержку 4G VoLTE, Wi-Fi и Bluetooth 4.2, одинарную тыльную камеру разрешением 13 Мп (сенсор OmniVision), селфи-камеру на 8 Мп, а также 3 ГБ оперативной памяти. Официальный релиз смартфона состоится 10 сентября.

Комментарии и отзывы JioPhone Nex
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