Смартфон Kingrow K1 с E-ink экраном и ценников в $300

Месяц назад мы писали о том, что группа разработчиков создала смартфон Kingrow K1 с энергоэффективным E-Ink экраном. Сейчас новинка наконец-то появилась на краудфандинговой платформе Indiegogo.

За несколько дней сборов средств молодой компании удалось привлечь уже больше $60 000. За устройство просят сейчас $300, но после официального релиза ценник возрастёт до $350. Если всё пойдёт хорошо, первые покупатели получат свои смартфоны в августе этого года.

Kingrow K1 получил чёрно-белый 5.17-дюймовый E-Ink экран с разрешением 1280×720p и плотностью 283 ppi. Благодаря ему и аккумулятору на 3100 мАч, новинка проработает 2 дня в режиме смартфона, 7 дней в режиме электронной книги и до 14 дней в режиме ожидания. Под капотом устройства, установлен процессор MediaTek Helio P23 с тактовой частотой 2.0 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Работает Kingrow K1 под управлением ОС Android 8.1 Oreo.